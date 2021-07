Le Costume dans tous ses états à Plougasnou Plougasnou, 23 août 2021-23 août 2021, Plougasnou.

Le Costume dans tous ses états à Plougasnou 2021-08-23 14:00:00 – 2021-09-11 18:00:00 Rue du Four Maison Prévôtale

Plougasnou Finistère

Exposition de costumes professionnels et folkloriques à la Maison Prévôtale de Plougasnou.

Les costumes sont présentés sur des mannequins et accompagnés de gravures, de cartes postales et de reproduction de peintures.

Visites commentées.

milletch@wanadoo.fr +33 2 98 72 30 56

