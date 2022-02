Le Costil, une rénovation 100% locale Le Costil, 6 mars 2022, Sap-en-Auge.

**Découvrez le projet du Costil en compagnie d’Anatomies d’architecture, coopérative d’architecture qui en est à l’initiative. Ce chantier expérimental est réalisé intégralement à partir de matériaux locaux, jalonné de chantiers participatifs, et doit aboutir à la création d’un lieu de transmission autour des techniques de construction écologique.** Depuis près d’un an, la coopérative Anatomies d’architecture entreprend la rénovation et l’extension d’une maison traditionnelle en briques du Pays d’Auge, avec pour ambition de ne sourcer aucun matériau à plus de 150km autour du site. En localisant les gisements et les professionnels détenteurs des savoir-faire pour les transformer et les mettre en œuvre, le projet du Costil souhaite démontrer au grand public comme aux professionnels qu’il existe bien aujourd’hui, en Normandie comme dans chaque territoire en France, des solutions alternatives aux filières conventionnelles délocalisées, pour construire mieux et construire 100% local. Alors que le chantier est aujourd’hui bien avancé, venez découvrir ce projet exemplaire et rencontrer l’équipe qui le porte.

