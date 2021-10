Paris Le Patronage Laïque Jules-Vallès île de France, Paris Le cosmopolitisme sauvera-t-il la démocratie ? Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris Catégories d’évènement: île de France

Le cosmopolitisme sauvera-t-il la démocratie ? Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 14 avril 2022, Paris.

Conférence de Francis Wolff Selon le cosmopolitisme, nous devrions tous être citoyens d’un monde sans frontières. Aux yeux de beaucoup, ce n’est qu’une utopie dangereuse. Mais toute utopie n’est pas dangereuse si elle ne confond pas l’idéal avec un but à atteindre coute que coute et si elle dessine un horizon politique désirable. Il en va de même de la démocratie. Elle est aussi un idéal qu’on doit s’efforcer sans cesse de viser sans croire jamais pouvoir l’atteindre. Le cosmopolitisme est la continuation de la démocratie à l’échelle du monde. Il repose sur le même principe de justice : puisqu’il est injuste, en démocratie, de discriminer les êtres selon leur naissance, il est aussi injuste, selon le cosmopolitisme, de les discriminer selon leur lieu de naissance. On dira que l’individualisme, la globalisation et l’économie de marché contrarient la réalisation de ces idéaux. Peut-être. Mais ils en préparent peut-être aussi inéluctablement l’avènement. Francis Wolff, philosophe, professeur émérite de philosophie à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm (Paris), auteur de « Trois utopies contemporaines » (Fayard, 2018), de « Plaidoyer pour l’universel » (Fayard, 2019) et de « Le monde à la première personne » (Fayard 2021). Animations -> Conférence / Débat Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

