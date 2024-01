ALEX VIZOREK LE CORUM – SALLE PASTEUR Montpellier, samedi 12 octobre 2024.

ALEX VIZOREKAD VITAMAlex Vizorek nous propose son nouveau spectacle AD VITAM . Spectacle sur la… Mort ! Partant du postulat que ça pouvait concerner pas mal de gens ! Il s’appuie sur la philosophie, la biologie, la culture et sans oublier l’orgasme : appelé aussi la petite mort, Alex Vizorek nous offre avant tout un spectacle sur la VIE. LE SAVIEZ-VOUS ? Il y a quelques années Alex Vizorek s’était mis au défi d’écrire un spectacle sur l’Art, Il avait questionné et fait rire aux éclats les plus connaisseurs et les plus sceptiques. Alex Vizorek est une oeuvre d’art a tourbillonné dans toute la francophonie pour finir en apothéose à L’Olympia. Il fallait un nouveau challenge de taille : Le voici ! Mise en scène Stéphanie BatailleScénographie Julie Noyat et Johan ChabalLumières Johan Chabal

Tarif : 45.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-10-12 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE CORUM – SALLE PASTEUR Esplanade Charles de Gaulle 34000 Montpellier 34