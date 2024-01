CASSE-NOISETTE-BALLET ET ORCHESTRE – CASSE-NOISETTE LE CORUM-OPERA BERLIOZ Montpellier, samedi 23 novembre 2024.

le 24/11/24 la représentation de 16h est avancée à 14h, les billets restent valables, remboursement accepté jusqu’au 24/11/23.Casse-Noisette 2024-25Découvrez la magie de Noël avec le chef d’œuvre atemporel de Tchaïkovski !Franceconcert est fier de présenter « Casse-Noisette, Le Ballet et L’Orchestre » dans une nouvelle production originale. Faites l’expérience de cet incontournable du ballet en 2024 et 2025 !Dans ce conte de Noël, la jeune Clara reçoit en cadeau un casse-noisette en forme de petit bonhomme. Au cours d’une nuit animée par une mystérieuse magie, les jouets, menés par Casse-Noisette, se livrent à une bataille acharnée contre les affreuses souris de la maison. Effrayée par les événements, Clara décide d’affronter ses peurs et se jette au combat, parvenant à sauver son cher Casse-Noisette. Celui-ci, ému par son courage et rempli de gratitude, se transforme en prince charmant et transporte Clara vers un royaume féérique.Grand ballet en deux actes, Casse-Noisette est présenté au public pour la première fois en décembre 1892 à Saint-Pétersbourg au Théâtre Mariinsky. De nos jours, ce spectacle reste sans aucun doute l’un des ballets les plus joués au monde. La célèbre musique de Tchaïkovski interprétée par l’orchestre, ainsi que la virtuosité des danseurs, toutes deux sublimées par des décors et des costumes époustouflants, feront voyager petits et grands.Retrouvez toute la beauté de cette merveille, idéale pour la période de Noël.

Tarif : 28.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-11-23 à 16:00

Réservez votre billet ici

LE CORUM-OPERA BERLIOZ ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 34000 Montpellier 34