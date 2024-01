LES DARONS LE CORUM-OPERA BERLIOZ Montpellier, samedi 16 novembre 2024.

LES DARONS OSENT TOUT Après une tournée d’une dizaine de dates à l’automne 2023, retrouvez Les Darons Osent tout et leur espièglerie sur scène dans toute la France à partir de septembre 2024 ! Vous les retrouvez avec plaisir tous les soirs à la télé dans « scènes de ménages », « un si grand soleil » ou « en famille »… Et bien sachez que ce sont avant tout de vrais amis dans la vie qui avant de devenir des stars du petit écran se sont rencontrés sur scène. Ils en ont gardé un souvenir tellement fort, qu’aujourd’hui ils ont décidé de créer un spectacle dont le titre pourrait bien être celui d’une nouvelle série à succès « Les Darons !». Du type attentionné au séducteur maladroit, du poète naïf au chanteur ringard, tous les portraits masculins qu’ils interprètent sont magistraux. Ils enchaînent sketchs et chansons à un rythme effréné. Qu’ils chantent, qu’ils déclament ou qu’ils s’engueulent, ces bêtes de scène font exploser de rire leur public qui finalement, se lève avec enthousiasme pour les applaudir. On comprend pourquoi Michèle Bernier a choisi de les mettre en scène. Époustouflant ! Déconseillé aux moins de 12 ans

Tarif : 35.00 – 42.00 euros.

Début : 2024-11-16 à 20:00

LE CORUM-OPERA BERLIOZ ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 34000 Montpellier 34