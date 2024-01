VERINO LE CORUM-OPERA BERLIOZ Montpellier, 1 mars 2024, Montpellier.

FOCUS [‘f??k?s]N.m. – Du latin focus : foyer, point où plusieurs choses convergent.? En photo : mise au point.? En linguistique cognitive : point sur lequel l’attention se concentre.Entre ce que tu penses, ce que tu veux dire, ce que les autres comprennent, ce que tu crois que les autres pensent alors que tu ne penses pas ce que tu veux dire… FOCUS.Troisième spectacle, changement de calibre, Vérino s’attaque à des sujets globaux, mondiaux et même spatiaux pour faire le point sur ses contradictions et les nôtres.Si Socrate et Coluche avaient eu un enfant, Focus ça serait son cadeau de naissance.Parce que je sais que je ne sais rien, ça donne le vertige et c’est marrant.Le Saviez-vous ?Affichant complet des mois à l’avance dans les plus belles salles de France et de Paris, Verino triomphe avec FOCUS depuis sa première saison, et a déjà conquis 66000 spectateurs en un an. L’humoriste aux 150 millions de vues sur YouTube confirme le succès de son précédent spectacle, qui s’était joué à guichet fermé pendant 3 saisons avec 900 représentations.Presse« Cet homme est un prodige. L’humoriste emblématique de sa génération. » L’OBS« Focus marque le retour gagnant de Vérino. Charisme, précision, talent d’improvisation, rythme. Que du plaisir ! » TELERAMA« Il place la barre très haut dans la catégorie one man show. » LE PARISIEN« Du stand up de haut vol. » LE FIGARO« L’un des humoristes les plus forts de la scène actuelle. » GQ

Tarif : 22.00 – 40.00 euros.

Début : 2024-03-01 à 20:00

LE CORUM-OPERA BERLIOZ ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 34000 Montpellier 34