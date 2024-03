Le cortège du Feuillu de Pentecôte Ecomusée d’Alsace Ungersheim, dimanche 19 mai 2024.

Le cortège du Feuillu de Pentecôte Ce grand cortège printanier réunit d’étranges personnages montés sur de robustes chevaux : l’aboyeur aux escargots, le renifleur de givre ou le balayeur des rues… 19 et 20 mai Ecomusée d’Alsace Adulte (18 ans et plus) 16,50 €

Enfant (4 -17 ans) 11 €

Enfant (jusqu’à 3 ans) gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-19T10:00:00+02:00 – 2024-05-19T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-20T10:00:00+02:00 – 2024-05-20T18:00:00+02:00

Le plus bavard, le Pfengschtflitteri (ou Feuillu de Pentecôte), est une incarnation de l’esprit de la nature. Son discours plein d’humour ne convainc finalement pas les villageois qui veulent s’assurer de bonnes récoltes et qui le jettent donc dans la rivière pour garantir les prédictions !

Plus grand musée à ciel ouvert de France, l'Écomusée d'Alsace s'organise comme un village alsacien du début du 20ème siècle. Ses missions s'inscrivent dans la sauvegarde et la transmission du patrimoine culturel alsacien mais aussi la préservation de la biodiversité et des espaces naturels.

Un rendez-vous incontournable pour les familles qui souhaitent découvrir l’Alsace, son patrimoine et ses richesses à travers de nombreuses animations chaque jour :

• atelier cuisine,

• tour en tracteur ou en calèche

• Présentation des animaux et leurs espaces lieux de vie,

• Manège,

• Rencontre avec les villageois,

• etc.

