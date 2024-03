Le Corso de Chatô Châteauneuf-sur-Isère, dimanche 7 avril 2024.

Le Corso de Chatô Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Venez nombreux découvrir et savourer les spécialités culinaires de France et du monde ! 16 chars fleuris, 9 grosses-têtes, 7 ensembles musicaux et fête foraine ! Aubades vers 17h à l’issue du Corso.



– Programme complet à venir. –

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07

fin : 2024-04-07

Au coeur de la commune

Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

