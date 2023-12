Crèche Vivante sur le Site du Château d’Artias Le Corset Retournac Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Retournac

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 17:30:00

fin : 2023-12-22 Noël sera fêté au château d’Artias avec l’organisation d’une crèche vivante.

Vous pourrez déguster sur place du vin chaud, chocolat chauds, et des crêpes..

Noël sera fêté au château d’Artias avec l’organisation d’une crèche vivante.

Vous pourrez déguster sur place du vin chaud, chocolat chauds, et des crêpes. .

Le Corset Site du Château d’Artias

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

