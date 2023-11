Le corps, une maison hantée ? Immix galerie Paris, 8 décembre 2023, Paris.

Le vendredi 08 décembre 2023

de 19h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

A l’occasion de l’exposition « Corps Mémoires » d’Olga Caldas & OKA, à l’Immix galerie, le philosophe Jean-Jacques SARFATI abordera le corps comme lieu abritant des mémoires et de fantômes.

LUMIÈRES, Art & Philosophie Vivante

LE CORPS, UNE MAISON HANTÉE ?

Il invitera à des questionnements et des questions où chacun pourra apporter sa pierre à l’édifice par sa reflexion, son expérience propre :

• Le corps est-il habité par différentes mémoires, différents fantômes qui nous hantent ?

• Quels sont ces mémoires, ces fantômes psychiques et corporels ?

• Quelle relation notre corps entretient-il avec ces différentes formes ?

• Quelles empreintes laissent ces fantômes et ces mémoires sur nos corps ? Quelles influences sur nos comportements?

• Y a-t -il une conscience propre à notre corps qui serait en lien avec notre identité ?

Un fait nous semble évident : il y a en nous de multiples failles. Certaines sont ignorées de nous ou bien nous refusons de les voir. Dans ces fissures se dissimulent des peurs, des doutes et des fragilités, signes inconscients des souvenirs, des traumatismes, des hontes … qui nous hantent.

Pour nous, seules les lumières du cœur, de l’écoute, de la réflexion, de la douceur, de l’attention à l’autre et à soi, de la beauté des corps et des gestes, de la bienveillance et de la disponibilité permettent de chasser ces fantômes ou du moins de les tenir à distance. Comme ces peurs de l’enfance, peuplées de fantômes et de monstres qui hantaient nos nuits, et que seule une veilleuse permettait de chasser.

Immix galerie Espace Jemmapes, 116 quai de Jemmapes 75010 Paris

Olga Caldas Corps Mémoires – Olga Caldas & OKA