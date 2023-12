Le corps sous la plume – Atelier d’écriture créative Bibliothèque publique d’information Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Le corps sous la plume – Atelier d’écriture créative Bibliothèque publique d’information Paris, 20 janvier 2024, Paris. Le samedi 20 janvier 2024

de 14h00 à 16h00

.Tout public. gratuit

Atelier d’écriture créative animé par la romancière Alice Moine sur le thème du corps, dans le cadre des Nuits de la Lecture 2024. Dans le cadre des Nuits de la lecture 2024, cet atelier aura pour thème le corps. À travers les mots, nous questionnerons le corps, le nôtre bien réel, mais aussi celui des personnages de roman. Bien qu’unique, notre corps est en permanente évolution, et nos cicatrices et tatouages sont autant de promesses de récits. D’un corps à soi au corps de l’autre, venez découvrir sous vos plumes comment la matière qui nous constitue est une source inépuisable de fictions à laisser germer dans nos imaginaires. Animé par Alice Moine, romancière Bibliothèque publique d’information Place Georges-Pompidou 75004 Paris Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/le-corps-sous-la-plume/ contact.communication@bpi.fr https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-corps-sous-la-plume-771533004987

CNL / © Chloé Cruchaudet pour les Nuits de la lecture / Conception graphique : Studio CC et portrait d’Alice Moine © Vincent Besnault Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75004 Lieu Bibliothèque publique d'information Adresse Place Georges-Pompidou Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque publique d'information Paris latitude longitude 48.8606810314193,2.35197561703054

Bibliothèque publique d'information Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/