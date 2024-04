‘Le Corps Sait’ performance danse et poésie au festival Magic Barbès FGO-Barbara Paris, samedi 25 mai 2024.

Le samedi 25 mai 2024

de 16h30 à 17h00

.Public adultes. gratuit

Ce duo est une exploration portée en mot en corps par la chanteuse et poétesse Nawel Ben Kraïem et la danseuse et chorégraphe Carmel Loanga. Il s’agit d’un dialogue entre deux arts, la poésie et la danse, dans l’intimité de deux femmes artistes et mères.

Dans son prochain recueil de poésie « Le corps don » à paraître fin mai aux éditions Bruno Doucey, Nawel explore la thématique de la filiation, l’ambivalence et le mystère de la maternité, ainsi que la puissance de l’élan de vie qui nous dépasse et nous relie à l’autre. Carmel Loanga interroge dans son prochain solo « l’effet-mère » les grandes étapes de la vie, celle de la maternité et celle de la mort, rendant hommage à ce qui l’enracine, à ses ancêtres et à l’Afrique. Cette performance est la rencontre de ces deux sensibilités dont les thématiques et les obsessions se croisent pour se libérer, dans un dialogue intérieur incarné et vivant.

NAWEL BEN KRAÏEM

Nawel Ben Kraïem, autrice-compositrice, interprète et poétesse, porte une poésie intime qui interroge son monde intérieur ainsi que le monde qui l’entoure, nourrie de sa double culture française et tunisienne. Son premier recueil « J’abrite un secret », paru en 2021 et porté par Les Éditions Bruno Doucey, est un itinéraire intime et géographique, un passage de l’enfance à l’âge adulte.

CARMEL LAONGA

Carmel Loanga est une danseuse et chorégraphe Hip Hop. Elle fait ses premiers pas dans le Funk style puis se perfectionne en suivant des cours de hip hop. Son amour pour la chorégraphie la propulse sur les grandes scènes. D’abord avec son binôme Karim Kh, ils participent aux grands concours chorégraphiques et se fait un nom.

FGO-Barbara 1, rue de Fleury 75018

Contact : https://fgo-barbara.fr/programmation/le-corps-sait-avec-nawel-ben-kraiem-et-carmel-laonga

