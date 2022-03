Le corps humain au musée, visite 3-6 ans Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Vieux Catégories d’évènement: Calvados

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques, le dimanche 8 mai à 11:00

Munis de leur longue vue pour traquer les détails des objets, les jeunes explorateurs partiront avec une médiatrice à la recherche de représentations d’éléments du corps. L’occasion d’observer des sculptures et des enduits peints, de s’interroger sur le vêtement ou au contraire sur le nu dans les représentations. À 11h, pour les 3-6 ans (adulte accompagnateur obligatoire), compris dans l’entrée du musée. [Réservation obligatoire.](https://my.weezevent.com/le-corps-humain-au-musee-visite-pour-les-3-6-ans-1)

Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, Vieux 14930 Vieux Calvados

2022-05-08T11:00:00 2022-05-08T12:00:00

