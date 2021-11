Paris Barouillère Paris Le corps humain : Aspects juridiques et aspects théologiques Barouillère Paris Catégorie d’évènement: Paris

La CNAFC vous convie à sa formation annuelle en santé. Que dit la Bible sur le corps ? Comment est abordée la question du corps humain dans les différents écrits pontificaux ? Quels sont les aspects juridiques du corps à connaître dans la législation française ? **Vendredi 26 novembre, à Paris**, la CNAFC organise une rencontre en deux temps avec le **Père Brice de Malherbe**, co-directeur du département de recherche en Éthique biomédicale du Collège des Bernardins puis avec **Aude Mirkovic**, professeur de droit à l’Université de Lyon. * Accueil à partir de 8h30 * 9h00 : « Le corps humain : aspects théologiques dans le Catéchisme de l’Église catholique et les écrits pontificaux », par le Père Brice de Malherbe, co-directeur du département de recherche en Éthique biomédicale du Collège des Bernardins * 12h00 : Déjeuner * 13h00 : « Le corps humain : aspects juridiques dans la loi française », par Aude Mirkovic, Professeur de Droit à l’Université de Lyon * 15h00 : « L’expérience patient », par Alexis Vervialle, Chargé de mission chez France Assos Santé Inscriptions : [https://www.helloasso.com/associations/cnafc/evenements/journee-des-presidents-et-responsables-2021](https://www.helloasso.com/associations/cnafc/evenements/journee-des-presidents-et-responsables-2021) Infos : [cnafc@afc-france.org](mailto:cnafc@afc-france.org)

