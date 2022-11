LE CORPS ET SES PARURES Montpellier, 25 novembre 2022, Montpellier.

LE CORPS ET SES PARURES

29 boulevard Sarrail Montpellier Hérault

2022-11-25 – 2022-11-26

Montpellier

Hérault

Conférences et débats dans le cadre des Assises du Corps transformé les 25 et 26 novembre 2022 !

Sur une même thématique du corps, chaque spécialiste, en fonction de son domaine de compétence, aura une approche, une analyse, un point de vue particuliers…Médecin, Juriste, Philosophe, Historien, Sociologue, Théologien, Artiste, Homme de Lettres…..chacun a son regard et ses mots….

Seule une rencontre transdisciplinaire permet de décloisonner l’espace, de croiser les regards, et de nourrir sa réflexion de l’expérience et de l’approche des autres ; c’est le principe de ces rencontres initiées par Jacques Mateu et François Vialla depuis 2008, aujourd’hui conçues et dirigées par Jacques Mateu.

Les intervenants :

• François BOESPFLUG : Historien des religions et de l’art chrétien

• Jérémie BRUCKER : Historien en Histoire contemporaine

• Étienne CUÉNANT : Médecin

• Damien DELILLE : Historien de l’art et de la mode

• Céline ELLENA : Parfumeur, Compositrice de Parfums

• Élisabeth de FEYDEAU : Historienne, Écrivaine, Spécialiste des Parfums

• Éric FIAT : Philosophe

• Kévin FLAMME : Maître de conférences en gestion, Ancien Mannequin

• Frédéric GODART : Sociologue

• Hirac GURDEN : Directeur de recherche en neurosciences (CNRS)

• François HOURMANT : Professeur en Sciences politiques (Histoire contemporaine)

• Caroline JAUFFRET-REDON : Journaliste, Essayiste, (parfums, vins, aromes)

• Claudette JOANNIS : Conservateur en chef honoraire du patrimoine, Spécialiste des Bijoux

• Catherine JOUBERT : Médecin Psychiatre

• Jacques MATEU : Médecin, organisateur des “Assises du corps transformé”

• Macha MAKEÏEFF : Metteur en scène de théâtre, plasticienne, créatrice de décors et costumes

• Meriem MENANT alias EMMA la CLOWN : Artiste

• Nicole PELLEGRIN : Historienne et Anthropologue

• Christophe LEBOURG : Styliste, Couturier, Directeur artistique

• François VIALLA : Professeur de Droit, Directeur du Centre Droit et Santé Montpellier

Gratuit sur inscription

