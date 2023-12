Le corps en mouvement Centre Pompidou Paris, 24 janvier 2024, Paris.

Le mercredi 24 janvier 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Rencontre avec différents spécialistes, artistes et scientifiques, sur le thème du corps – ses mouvements, ses performances, ses limites.

Les Fictions-Science sont une plongée dans le vif de la science et de l’art qui se font aujourd’hui. Conçu par la Bibliothèque publique d’information, le service de la Parole du Centre Pompidou et l’Ircam, ce cycle de rencontres réunit chercheurs, artistes, scientifiques et grand public pour nous projeter dans un futur proche, qui est notre présent, par le biais d’innovations en cours, et de leurs effets déflagrants ou insoupçonnés sur la société qui vient.

À l’affiche de cette nouvelle saison : le corps dans tous ses états, avec ses mouvements, ses empêchements et ses performances pour entrer dans une année olympique. Des premières prothèses aux hybridations nouvelles portées par des techniques de plus en plus sophistiquées, la médecine et le sport se sont alliées, portant peut-être le désir d’accomplissement de soi, à travers son corps, jusqu’à ses limites. Le mouvement humain peut-il se mesurer, s’analyser et s’améliorer ? La réponse semble bien être oui, tout au moins dans les domaines de la santé et du sport. Mais à quel prix ? Les disciplines artistiques, qui s’intéressent a priori à la qualité du mouvement plus qu’à son optimisation, échappent-elles à ces approches quantitatives ? Qu’est-ce que ce regard mécaniste et cette exigence de performance révèlent sur nos corps ?

Nos invitées, Valentine Goby, dont le roman Murène nous transporte au cœur des jeux paralympiques de Tokyo en 1964, Iseline Peyre, qui a développé l’utilisation du feedback sonore en rééducation, et Véronique Billat, physiologiste du sport, dialogueront sur ces questions lors d’une table-ronde où littérature, science et expérience se rencontrent pour décrypter nos nouvelles obsessions. Cette séance s’inscrit dans le cadre du festival Hors Pistes du Centre Pompidou.

Avec la participation de :

Véronique Billat, physiologiste et professeure à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, spécialiste de l’entraînement des sportifs de haut niveau.

Valentine Goby, romancière, autrice de Murène (Actes Sud, 2019), dans lequel elle présente le handisport, notamment à travers les Jeux paralympiques de Tokyo en 1964. Elle a récemment écrit L’île haute (Actes Sud, 2022).

Iseline Peyre, doctorante dans l’équipe Interaction son musique mouvement à l’Ircam, qui travaille sur la sonification du mouvement en rééducation.

Modération :

Céline Loozen, productrice à France Culture

Centre Pompidou Place Georges-Pompidou 75004 Paris

Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/le-corps-en-mouvement/ contact.communication@bpi.fr

© Pixabay Cours de gymnastique, années 40.