Le corps du monument sacré. Formes architecturales et décoratives, environnement et identités (IXe-XIIe siècle) Institut national d'histoire de l'art – Galerie Colbert,Salle Giorgio Vasari, 13 avril 2022, Paris.

Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, Salle Giorgio Vasari, le mercredi 13 avril à 14:00

Depuis l’Antiquité, le monument est vu comme un organisme vivant, un corps dont l’intégrité et l’organisation interagissent avec son environnement. Le Moyen Âge conserve cette perception et conçoit l’édifice sacré comme un corps localisé, positionné et orienté dans son environnement et comme un corps métonymique du corps social : l’Église. Deux cycles de rencontres (en 2022 et 2023) feront converger les réflexions actuelles sur le monument médiéval vers cette perception d’un corps dans son environnement. Les échanges se fixeront sur les IXe-XIIe siècles, séquence historique d’intense monumentalisation du paysage et de réflexions chrétiennes sur la fonction du monument sacré. Le cycle 2022 interrogera le corps monumental par le biais de son identité et de sa présence. Ce corps produit une identité, communautaire et territoriale, mais, par-delà les acquis historiographiques sur l’espace ecclésial (cadre de la liturgie et de la décoration) et sur le monument comme un fait sociologique (forme intelligible du social), il s’agit de penser comment le monument met en présence, aussi, sa propre identité, celle d’un corps vivant, voire d’une personne caractérisée par sa singularité, son histoire, ses attributs, ses marqueurs et son réseau. La deuxième séance de ce cycle (13 avril) portera sur « Modéliser le monument au Moyen Âge : le décrire et le figurer ». **En partenariat avec l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne** **Comité scientifique** Mathieu Beaud (INHA), Philippe Plagnieux (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) **Intervenants** Gaëlle Herbert de la Portbarré-Viard (université d’Aix-Marseille), Didier Méhu (université Laval, Québec), Anne-Orange Poilpré (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) **Programme de recherche** « Ontologie du christianisme médiéval en images » (domaine Histoire de l’art du IVe au XVe siècle)

Institut national d'histoire de l'art – Galerie Colbert,Salle Giorgio Vasari 2, rue Vivienne ou 6 rue des Petits Champs – 75002 Paris



2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T18:00:00