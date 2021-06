Le corps des hommes Billère, 20 juin 2021-20 juin 2021, Billère.

Le corps des hommes 2021-06-20 20:00:00 – 2021-06-20 Salle de Lacaze Route de Bayonne

Billère Pyrénées-Atlantiques Billère

Ecrite et mise en scène par Cliff Paillé

Ce titre vous fait penser à l’excellent film, « Le cœur des hommes » ? C’est voulu. Mais nos mousquetaires à nous, qui ne sont pas les personnages du film mais dans leur lignée, ont largement passé la barre des 60… Retraités, grands-parents, les performances en baisse, le corps qui grince, et devant eux la vieillesse, plus si loin… Comment rebondir ?

Franche comédie, avec son fond de réflexion, comme on aime le faire. De la caricature tendre et ironique à la fois.

Places uniquement sur réservations par téléphone ou SMS.

+33 6 25 89 46 78

Vice Versa