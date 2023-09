Le corps au travail Médiathèque Françoise Sagan Paris, 7 décembre 2023, Paris.

Le jeudi 07 décembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. gratuit

Rencontre avec Matthieu Lépine, auteur de « L’hécatombe invisible » et Fabien Lemozy, sociologue du travail

Matthieu Lépine dénombre les

accidents du travail mortels depuis plus de quatre ans et lève le voile dans

son livre L’Hécatombe invisible (Seuil, 2023) sur une réalité

ignorée : la mort au travail est un fait social majeur en augmentation qui

concerne des travailleurs souvent jeunes et au statut précaire. Non-respect des

obligations de sécurité, négligence de la formation, recours massif à une

main-d’œuvre intérimaire ou employée en sous-traitance, déresponsabilisation

des entreprises, la dégradation généralisée des conditions de travail est au

cœur des enjeux sur la question des accidents professionnels. Fabien Lemozy,

sociologue qui fut aussi livreur à vélo, nous parlera quant à lui du corps

accéléré par le numérique, soumis aux cadences infernales et aux pressions

constantes, et des répercussions de l’arrivée de plateformes telles qu’Amazon,

Uber ou Deliveroo sur le monde du travail.

Fabien Lemozy est docteur en

sociologie, actuellement chercheur à l’Institut de psychodynamique du travail

(IPDT – Paris) et intervenant à l’Association de Santé au Travail Interservices

(ASTI – Toulouse). Ses travaux portent sur l’étude

des liens entre santé mentale, travail et précarisation.

Matthieu Lépine est professeur

d’Histoire-Géographie dans un collège REP+ de Montreuil (93). Il s’intéresse à

la question des accidents du travail depuis plusieurs années. En 2019, il a

débuté un recensement quotidien de ces drames via un compte Twitter. Son

travail est aujourd’hui suivi par des dizaines de milliers de personnes.

