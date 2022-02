Le Corou de Berra Marseille 1er Arrondissement, 6 mai 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Le Corou de Berra Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement

2022-05-06 – 2022-05-06 Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

8 12 A capella.



Promenade musicale dans le répertoire de chants polyphoniques des Alpes du Sud.

Les Alpes Méridionales sont le creuset où viennent se fondre des cultures fortes, enracinées, vivantes. Le chant polyphonique est une des richesses de ce patrimoine fier, actuel et authentique.



Du chant traditionnel des Alpes de Méditerranée dans sa plus pure expression jusqu’aux créations contemporaines les plus inattendues, cette musique est interprétée avec toute la vivacité requise, par des chanteurs en pleine possession de leur culture et de leur art.



Michel Bianco, directeur artistique, chant et bouzouki

Françoise Marchetti, chant

Gwenn Masseglia, chant

Luca Pellegrino, chant et accordéon diatonique

Promenade musicale dans le répertoire de chants polyphoniques des Alpes du Sud.

A capella.



Promenade musicale dans le répertoire de chants polyphoniques des Alpes du Sud.

Les Alpes Méridionales sont le creuset où viennent se fondre des cultures fortes, enracinées, vivantes. Le chant polyphonique est une des richesses de ce patrimoine fier, actuel et authentique.



Du chant traditionnel des Alpes de Méditerranée dans sa plus pure expression jusqu’aux créations contemporaines les plus inattendues, cette musique est interprétée avec toute la vivacité requise, par des chanteurs en pleine possession de leur culture et de leur art.



Michel Bianco, directeur artistique, chant et bouzouki

Françoise Marchetti, chant

Gwenn Masseglia, chant

Luca Pellegrino, chant et accordéon diatonique

Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-10-25 par