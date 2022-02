Le CORO GABRIEL en concert aux Musicales du Causse de Gramat Salle De L’horloge,Gramat (46), 2 avril 2022, .

Le CORO GABRIEL en concert aux Musicales du Causse de Gramat

Salle De L’horloge, Gramat (46), le samedi 2 avril à 20:30

Le **CORO GABRIEL** sera en concert le 2 avril prochain à Gramat dans le cadre du Festival des MUSICALES DU CAUSSE DE GRAMAT.Grâce à l'invitation de Monsieur Lucien Vayssie, directeur du festival, les chanteurs du Coro Gabriel auront le bonheur de retrouver le public français dont ils apprécient tant la passion et la culture. le **CORO GABRIEL** consacrera ce concert à la toute prochaine semaine sainte avec des pièces du répertoire des passions de Tempio Pausania, comme le MISERERE, STABAT MATER, GLORIA, KYRIE, mais aussi des chants sacrés en langue sarde accompagnés par la cetera sardo-corse. Le **CORO GABRIEL** est l'un des ensembles historiques de la polyphonie en Sardaigne mais également l'un des brillants et actifs de ces dix dernières années, avec de belles créations, des participation marquantes et des publications de succès.

20/25 €

avec CORO GABRIEL

Salle De L’horloge,Gramat (46) 1, Rue de l’Horloge Salle De L’horloge, 46500 Gramat, France



2022-04-02T20:30:00 2022-04-02T22:00:00