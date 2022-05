Le corniaud en Pays de Caux Doudeville, 16 juillet 2022, Doudeville.

Le corniaud en Pays de Caux Doudeville

2022-07-16 08:30:00 08:30:00 – 2022-07-16 10:30:00 10:30:00

Doudeville Seine-Maritime Doudeville

Ce spectacle présente une suite de 16 tableaux représentant les scènes du film le corniaud. Les scènes seront jouées à chaque étape du parcours de la parade et constituées d’un ensemble de véhicules du style ou l’époque du film. Plusieurs associations ont été contactées (Les vieilles soupapes de la Valée de la Bresle, l’atelier des vieux pistons, les anciennes voitures des blanches falaises et Dieppe Auto passion). Les comédiens et figurants feront partie de la parade. Un véhicule technique en tête de la parade emmènera un affichage; la sonorisation et les accessoires nécessaires. Pour animer le parcours ce véhicule diffusera la musique du film, voire, des annonces du spectacle et des arrêts et horaires.

Tableau N°1: L’accident

Tableau N°2: Rendez-vous dans le bureau de Sarroyan

Tableau N°3: Restaurant

