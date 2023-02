LE CORNER VINTAGE DES SECONDES MAINS, 25 février 2023, .

Du samedi 25 février 2023 au dimanche 26 février 2023 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

. gratuit

Ce week-end sera 100% vintage et créatif en compagnie des Secondes mains, Ml.Kreation et de Lastup.

⚡️ SECOND HAND FIRST CHOICE ⚡️

Ce week-end sera 100% vintage et créatif en compagnie des Secondes mains, Ml.Kreation et de Lastup.

Plus besoin de vous présenter notre stand vintage femme et homme à prix tous doux.

Mais connaissez-vous Ml.Kreation qui upcycle des pièces pour les rendres uniques et colorées dans un style rétro bohème ethnique ?

Essayez-vous à un atelier créatif avec Lastup qui crée des bijoux en chambre à air !! (lien ci-dessous).

L’occasion de passer une journée cocooning, de déguster le fameux brunch et chiller sur l’ancienne petite ceinture.

S T A N D S de 11h à 19h :

Stand Friperie / Upcycling Ml.Kreation

IG : https://www.instagram.com/ml.kreation/

Créatrice textile, chine, recycle, transforme et donner un nouveau regard Artisan de l’expression

Friperie par Les Secondes Mains

FB : https://www.facebook.com/lesecondesmains

IG : https://www.instagram.com/lesecondesmains/

Découvrez notre collection ultra vintage et classique ainsi qu’une flopée de nouveaux vêtements Y2K.

Prix compris entre 5 et 50€ > la plupart entre 10 et 35€.

A T E L I E R S :

Atelier avec Lastup

IG : https://www.instagram.com/last_up_/

Viens apprendre à faire ton propre chocker ou bracelet, sur mesure, tout en sauvant des déchets !!

Pour vous guider, je vous proposerai plusieurs modèles de chocker ou de bracelets, à réaliser tels quels ou à modifier selon votre inspiration ! Pour les plus aventurier.ère.s, vous pourrez également réaliser votre propre modèle de A à Z !

Atelier bijou upcyclé (15 euros la séance) : https://my.weezevent.com/upcycling-fabrique-ton-choker-ou…

Hâte de vous retrouver

______________________________________

I N F O R M A T I O N S

■ HORAIRES

Samedi 11 et dimanche 12 février.

Entrée libre de 11h à 19h.

■ ACCÈS

La REcyclerie 83, boulevard Ornano 75018 – Paris

Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante.

Plus d’infos www.larecyclerie.com

?

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

?

Lundi – jeudi : 8:00 – 0:00

Vendredi : 8:00 – 02:00

Samedi : 11:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00FOLLOW :

Facebook : @larecyclerie2 https://www.facebook.com/larecyclerie2

Instagram : @larecyclerie https://www.instagram.com/larecyclerie/

Twitter : @LaRE_cyclerie https://twitter.com/LaRe_cyclerie

Linkedin : @LaREcyclerie https://www.linkedin.com/company/36975398

_____________________________________

Pour toute demande d’information ou de partenariat, n’hésitez pas à contacter Les Secondes Mains via facebook ou par mail à l’adresse suivante : Asso.secondesmains@gmail.com

SUIVEZ NOUS

FB : https://m.facebook.com/106608478193883/

IG : https://www.instagram.com/lesecondesmains/

Contact : https://fb.me/e/3k5gd9cTi

Les Secondes Mains