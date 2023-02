LE CORNER DES ARTS VISUELS DES SECONDES MAINS À LA REcyclerie La REcyclerie, 18 février 2023, Paris.

Du samedi 18 février 2023 au dimanche 19 février 2023 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

. gratuit

On se donne RDV de janvier à avril dans notre tiers-lieu préféré.Le samedi 18 et le dimanche 19 février on se retrouve à la REcyclerie pour un week-end CORNER Créatif avec de super illustratrices.

⚡️C’EST BRUNCH PARTY AU MILIEU DES ARTISTES ⚡️

Retrouvez des stands et des ateliers de 11h à 19h en compagnie d’Eva, Flora, Caroline, Charlotte et Solil’Art .

Découvrez une sélection d’illustration étonnantes et colorées dans une ambiance détendue à l’heure du déjeuner dans l’ancienne gare de la Porte de Clignancourt.

Prenez un cours de peinture avec Eva et repartez avec votre photo de celle-ci.

L’occasion de passer une journée cocooning, de déguster le fameux brunch et chiller sur l’ancienne petite ceinture.

S T A N D S de 11h à 19h :

PETROUCHKAKA

IG : https://www.instagram.com/petrouchkaka/

Artiste

Freelance illustrator & graphic designer

SOLIL’ART

IG : https://www.instagram.com/solil_art/

Shop : https://www.solilart.org

L’art responsable, sensible & solidaire ❤️

– Art récup ♻️

– Art solidaire

Des artistes qui s’engagent

En partenariat avec Utopia56paris

SHAWORKS

Instagram : https://www.instagram.com/shaworks/

Shop : https://shaworks.bigcartel.com

Illustrator & Art Director

Paris

GRUUMO

Instagram : https://www.instagram.com/gruumo_/

Shop : https://www.gruumo.fr

☀️ Illustrations et objets illustrés.

A T E L I E R S de 11h à 18h :

‍☠️ Atelier avec Eva

IG : https://www.instagram.com/eva_schmite/

Photographie de peintures • Portraits • Raves

Inscriptions ici :

https://my.weezevent.com/atelier-peinture-1

Hâte de vous retrouver

______________________________________

☀️ I N F O R M A T I O N S

■ HORAIRES

Samedi 18 et dimanche 19 février.

Entrée libre de 11h à 19h.

■ ACCÈS

La REcyclerie 83, boulevard Ornano 75018 – Paris

Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante.

Plus d’infos www.larecyclerie.com

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

Lundi – jeudi : 8:00 – 0:00

Vendredi : 8:00 – 02:00

Samedi : 11:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00

_____________________________________

Pour toute demande d’information ou de partenariat, n’hésitez pas à contacter Les Secondes Mains via facebook ou par mail à l’adresse suivante : Asso.secondesmains@gmail.com

La REcyclerie 83 boulevard Ornano 75018 Paris

Les Secondes Mains