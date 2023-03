Duo Millet Pierre le cornemuse, Arleuf (58)

Duo Millet Pierre le cornemuse, Arleuf (58), 13 mai 2023, . Duo Millet Pierre Samedi 13 mai, 21h00 le cornemuse, Arleuf (58) 10€ / 5€ tarif réduit Samedi 13 mai à 21h au Cornemuse à Arleuf : Duo Millet Pierre Duo Millet-Pierre pour une bonne dose de trad. Deux musiciens issus de la culture Morvan, Quentin Millet (trio DMR, duo Gallica…) à la cornemuse, avec son style, qu’il définit lui même comme pas très catholique ou peu orthodoxe et Lise Pierre, la touche féminine du duo, qui amène de l’énergie et du groove, à l’accordéon diatonique. Ce qu’ils aiment : se faire plaisir en jouant des airs trads du Morvan, et d’ailleurs. Tarif plein 10€ / réduit 5€**Tarif réduit pour les adhérents des associations : Pour une fois qu’on sort, Tortuga, Rézo’nances, ASAV Rugby, Cinémathèque Régional de Bourgogne Jean Douchet, Pétanque de Château Chinon, Association des Jeunes médecins généralistes de Bourgogne, Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne ; moins de 16 ans, étudiants, retraités et demandeurs d’emploi source : événement Duo Millet Pierre publié sur AgendaTrad le cornemuse, Arleuf (58) 93, Route Du Haut Morvan le cornemuse, 58430 Arleuf, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/41662 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00 baltrad balfolk

Détails Autres Lieu le cornemuse, Arleuf (58) Adresse 93, Route Du Haut Morvan le cornemuse, 58430 Arleuf, France Age max 110 Lieu Ville le cornemuse, Arleuf (58)

le cornemuse, Arleuf (58) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//