Le Corbeau : un oiseau mal aimé ?

Château de Fontainebleau – Salle des colonnes, le samedi 4 juin à 15:00

Le corbeau est l’oiseau noir par excellence. Opposé à la colombe de l’Arche, il prend place dès l’an mille dans le bestiaire du diable. Non seulement sa couleur mais aussi sa nature de charognard l’associe à tout ce qui est en lien avec la mort et en fait une créature impure et impie. Cette mauvaise réputation a fortement influencé ses représentations et sa symbolique jusqu’à nos jours. Toutefois, il n’a jamais cessé d’intriguer les hommes. Aussi fascinant que redouté, le corbeau est aujourd’hui reconnu comme le plus intelligent de tous les oiseaux, et peut-être de tous les animaux.

Château de Fontainebleau – Salle des colonnes



