Conférence modérée par Guillaume Dye sur la représentation de Marie dans le Coran. Une conférence avec Guillaume Dye Marie occupe une place éminente dans le Coran, où elle apparaît comme une figure de convergence avec le christianisme. La conférence présentera la figure de la Marie coranique et montrera notamment en quoi elle reprend des traditions chrétiennes palestiniennes. À propos de Guillaume Dye Guillaume Dye est professeur d'islamologie à l'Université libre de Bruxelles. Il est le codirecteur, avec Mohammad Ali Amir-Moezzi, des ouvrages Le Coran des Historiens (2019), et Histoire du Coran. Contexte, origine, rédaction (2022).

