En mêlant le conte, le jeu théâtral et le masque, les élèves du Conservatoire de Plaisir vous proposent en ouverture de la Fête du conte, un conte roumain **_Le coq aux pièces d’or_**. Philippe Chauvin accompagnera ce récit d’un extrait de son spectacle **_Tissus d’histoire contes arméniens_**. **_Spectacle proposé par Philippe Chauvin, professeur de Théâtre du conservatoire de Plaisir._** ● Durée : 30 min ∙ Familial, dès 6 ans ∙ Inscription sur place **Un évènement Fête du conte 2022**

