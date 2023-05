Marcher depuis la Nuit des Temps Le Copeau, 10 juin 2023, Assier.

Assier,Lot

L’association Des Clous et l’Agence Monik LéZart vous invitent

à « Marcher depuis la Nuit des Temps »qui est un projet culturel entre arts et sciences, temps anciens et temps nouveaux, reliant la grotte Chauvet en Ardèche à celle de Lascaux en Dordogne, au sud du Massif central..

2023-06-10 à 10:30:00 ; fin : 2023-06-10 . EUR.

Le Copeau

Assier 46320 Lot Occitanie



The Des Clous association and Agence Monik LéZart invite you

to « Marcher depuis la Nuit des Temps », a cultural project combining art and science, ancient and modern times, linking the Chauvet cave in the Ardèche with the Lascaux cave in the Dordogne, south of the Massif Central.

La asociación Des Clous y la agencia Monik LéZart le invitan

a « Caminando desde la Noche de los Tiempos », un proyecto cultural que combina arte y ciencia, tiempos antiguos y modernos, uniendo la cueva de Chauvet, en Ardèche, con la cueva de Lascaux, en Dordoña, al sur del Macizo Central.

Der Verein Des Clous und die Agentur Monik LéZart laden Sie ein zum

zu « Marcher depuis la Nuit des Temps », einem Kulturprojekt zwischen Kunst und Wissenschaft, alten und neuen Zeiten, das die Chauvet-Höhle in der Ardèche mit der Lascaux-Höhle in der Dordogne im Süden des Zentralmassivs verbindet.

Mise à jour le 2023-05-25 par Pnr des Causses du Quercy