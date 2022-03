Le Convoi du Folklore Moderne Caen, 24 mars 2022, Caen.

Le Convoi du Folklore Moderne Le Cargö 9 cours Caffarelli Caen

2022-03-24 – 2022-03-24 Le Cargö 9 cours Caffarelli

Caen Calvados

Le Cargö vous accueille un dimanche pour une soirée électronique ouverte sur le monde.

Soyouz est un tourneur curieux dans tous les (bons) sens du terme qui prône une belle ouverture d’esprit et est le meilleur diffuseur de ce genre (qui n’en est pas vraiment un) : la sono mondiale ou folklore moderne. Un bouillonnement musical de tous les continents qui mêle musiques folkloriques et influences résolument modernes (electro, rock psyché, funk…).

Pour cette soirée, il vous a préparé un line-up d’exception avec :AMMAR 808Cyril CyrilDerya Yıldırım & Grup ŞimşekMeridian BrothersYīn Yīn

Retrouvez le détail sur les artistes et la billetterie en ligne sur le site du Cargö.

Source : Le Cargö

Crédits photo : Fanchon Bilbille

Le Cargö vous accueille un dimanche pour une soirée électronique ouverte sur le monde.

Soyouz est un tourneur curieux dans tous les (bons) sens du terme qui prône une belle ouverture d’esprit et est le meilleur diffuseur de ce genre (qui…

+33 2 31 86 79 31 https://lecargo.fr/

Le Cargö vous accueille un dimanche pour une soirée électronique ouverte sur le monde.

Soyouz est un tourneur curieux dans tous les (bons) sens du terme qui prône une belle ouverture d’esprit et est le meilleur diffuseur de ce genre (qui n’en est pas vraiment un) : la sono mondiale ou folklore moderne. Un bouillonnement musical de tous les continents qui mêle musiques folkloriques et influences résolument modernes (electro, rock psyché, funk…).

Pour cette soirée, il vous a préparé un line-up d’exception avec :AMMAR 808Cyril CyrilDerya Yıldırım & Grup ŞimşekMeridian BrothersYīn Yīn

Retrouvez le détail sur les artistes et la billetterie en ligne sur le site du Cargö.

Source : Le Cargö

Crédits photo : Fanchon Bilbille

Le Cargö 9 cours Caffarelli Caen

dernière mise à jour : 2022-03-06 par