LE CONTES BIO La Plaine-sur-Mer, 19 juillet 2022, La Plaine-sur-Mer.

LE CONTES BIO

1 rue de la libération La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

2022-07-19 16:00:00 – 2022-07-19

La Plaine-sur-Mer

Loire-Atlantique

La Plaine-sur-Mer

Histoires courtes, naïves et critiques, faites maison, mijotées avec amour. A base de patates, de poules, de loups ou de chaises, garanties sans Mot-GM. A écouter avec ses yeux, et regarder avec ses oreilles. Un spectacle pour les grands, qui aborde avec humour les grands sujets de la vie : l’amour, la mort, le travail, l’amitié.

Les enfants peuvent accompagner leurs parents.

Bon, parfois on pleure un peu, mais ne vous inquiétez pas, monsieur Mouch vous garantit une sortie de spectacle pleine de sourires et d’envies d’être des gens bons, pas des cochons.



Les contes bio Récital de contes courts par Mr Mouch

mediatheque.laplainesurmer@orange.fr +33 2 51 74 81 92 http://mediatheque.laplainesurmer.fr/

La Plaine-sur-Mer

