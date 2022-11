Le Conte Saboté Maîche Maîche Catégories d’évènement: Doubs

Doubs Maîche 10 EUR » Le conte saboté » est le nouveau spectacle équestre de Noel de l’écurie du Cerneux.

Apres l’immense succès de » A contre temps » au printemps dernier , chevaux et artistes reviennent sur scène pour un toute nouvelle histoire à travers les contes et les histoires de notre enfance. Féerie, Magie, acrobaties et prouesses équestres sont au rendez vous ! Un moment idéal à passer en famille pour les fêtes de noël.

Espace couvert et Chauffé. Buvette et gourmandises sur place .

