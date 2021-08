Le conte du jardinier Domaine de Kerguehennec, 18 septembre 2021, Bignan.

Le conte du jardinier

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Domaine de Kerguehennec

La comédienne et metteuse en scène Inès Cassigneul nous raconte l’histoire d’un jardinier, de vergers fleuris et d’arbres millénaires. Un parcours illustré et ludique, à partir du conte de Hans Christian Andersen, ” Le jardinier et ses maîtres “.

En extérieur – Spectacle familial

Domaine de Kerguehennec Domaine de Kerguéhennec, 56500, Bignan Bignan Morbihan



2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T14:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00