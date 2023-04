Le conte du conservatoire avec ses musisciens – acteurs

2023-06-12 – 2023-06-12 . Après les aléas du confi nement, le Conservatoire de musique et Frédéric Bernard présentent leur nouveau conte musical. Fruit d’un travail collectif, de l’ensemble des enseignants, des élèves instrumentalistes et chanteurs, cette nouvelle fresque s’appuiera, également, sur le théâtre, avec des musiciens-acteurs.

Écrite chaque année par le Directeur du conservatoire, mise en musique par les professeurs, cette fi ction puise ses racines aux sources des fables et des valeurs universelles. dernière mise à jour : 2023-03-30 par

