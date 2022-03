Le Conte du Bois Pourri Aix-en-Provence, 29 avril 2022, Aix-en-Provence.

Le Conte du Bois Pourri Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

2022-04-29 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-29 21:45:00 21:45:00 Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Il était une fois une jolie princesse, subtil mélange entre Beyoncé et Juliette Gréco…Elle possédait un pouvoir unique, celui de démasquer les menteurs…Inconvénient : le royaume se vide, plus de prétendants !

La voilà qui quitte le château pour aller se promener dans le petit bois afin d’y trouver peut être…L’amour ? La rencontre avec un Prince plus que parfait sera bouleversante dans tous les sens du terme maiiiis la princesse éprise d’une folle liberté parviendra t elle à concilier amour et intégrité psychique ? Le prince était il blond ou brun ? Pourquoi la sorcière se prénomme t elle Kaaarine ? Combien coûte un kilo de prunes au Tadjikistan ? Tant de questions qui ne resteront pas sans réponse puisqu’au final tous les chemins mènent à Rome et surtout à Digne, intrigante capitale du 04…..



Cathy Heiting raconte une histoire vraie (puisque c’est elle qui l’a écrite…) avec le ton décalé qu’on lui connait et invente pour chaque personnage une chanson funky, reggae, lyrico métal ! A retrouver sur l’album éponyme…



Textes, compositions, chant Cathy Heiting Avec les Groove Menestrels

Un conte déjanté pour adultes et grands enfants avec Cathy Heiting, un conte funky sur l’amour et l’intégrité psychique

emmenemoidanslaforetprod@gmail.com +33 6 16 49 92 02 https://www.cathyheiting.com/

Il était une fois une jolie princesse, subtil mélange entre Beyoncé et Juliette Gréco…Elle possédait un pouvoir unique, celui de démasquer les menteurs…Inconvénient : le royaume se vide, plus de prétendants !

La voilà qui quitte le château pour aller se promener dans le petit bois afin d’y trouver peut être…L’amour ? La rencontre avec un Prince plus que parfait sera bouleversante dans tous les sens du terme maiiiis la princesse éprise d’une folle liberté parviendra t elle à concilier amour et intégrité psychique ? Le prince était il blond ou brun ? Pourquoi la sorcière se prénomme t elle Kaaarine ? Combien coûte un kilo de prunes au Tadjikistan ? Tant de questions qui ne resteront pas sans réponse puisqu’au final tous les chemins mènent à Rome et surtout à Digne, intrigante capitale du 04…..



Cathy Heiting raconte une histoire vraie (puisque c’est elle qui l’a écrite…) avec le ton décalé qu’on lui connait et invente pour chaque personnage une chanson funky, reggae, lyrico métal ! A retrouver sur l’album éponyme…



Textes, compositions, chant Cathy Heiting Avec les Groove Menestrels

Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-03-09 par