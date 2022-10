Le Conte d’Hiver

Le Conte d’Hiver, 30 mars 2023, . Le Conte d’Hiver



2023-03-30 20:00:00 20:00:00 – 2023-03-30 Qui d’autre mieux que Shakespeare sait dépeindre l’humain et ses pulsions irrépressibles ? Léontes, roi de Sicile, dévoré de jalousie, accuse sa femme de porter l’enfant de son meilleur ami. Elle accouche d’une petite fille. Le « traître » fuit en Bohème où il a un enfant qui, seize ans plus tard, tombe amoureux de la prétendue bâtarde.

Sylvain Levitte, servi par des comédiens incroyables de talent –Alex Lawther vu dans Black Mirror et le dernier Ridley Scott – nous fait entrer dans l’humanité trouble de Léontes, dans ses fantasmes, ses visions et nous fait vivre son parcours de rédemption.

À bonne école avec Peter Brook, qu’il assistait depuis 2020, le jeune metteur en scène monte sa troisième pièce du maître élisabéthain, conscient de leur résonance avec la société contemporaine.

Crédits photos : Alex Lawther Qui d’autre mieux que Shakespeare sait dépeindre l’humain et ses pulsions irrépressibles ? Léontes, roi de Sicile, dévoré de jalousie, accuse sa femme de porter l’enfant de son… dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville