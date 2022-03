Le Conte des contes Théâtre de Carouge, 22 mars 2022, Carouge.

Le Conte des contes

du mardi 22 mars au samedi 9 avril à Théâtre de Carouge

Omar Porras est l’un des artistes majeurs en Suisse. Son Conte des contes, qui oscille entre la comédie musicale, le théâtre du Grand-Guignol, The Rocky Horror Picture Show et un carnaval imaginaire, est un hommage à la scène. Avec des effets techniques saisissants issus de la grande tradition de la machinerie théâtrale. MISE EN GARDE, la direction décline toute responsabilité: il y a de fortes chances que vous sortiez de la salle avec une furieuse envie de danser et de chanter.

Plein tarif: CHF 42.– AVS/AI: CHF 33.– <25ans/Étudiant·e/Chômeur·se: CHF 15.– / sur présentation de la carte Carte 20ans/20francs: CHF 10.- Entreprise: CHF 37.- MISE EN GARDE, la direction décline toute responsabilité: il y a de fortes chances que vous sortiez de la salle avec une furieuse envie de danser et de chanter. Théâtre de Carouge Rue Ancienne 37a, 1227 Carouge GE Carouge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T19:30:00 2022-03-22T21:00:00;2022-03-23T19:30:00 2022-03-23T21:00:00;2022-03-24T19:30:00 2022-03-24T21:00:00;2022-03-25T19:30:00 2022-03-25T21:00:00;2022-03-26T17:00:00 2022-03-26T18:30:00;2022-03-27T17:00:00 2022-03-27T18:30:00;2022-03-29T19:30:00 2022-03-29T21:00:00;2022-03-30T19:30:00 2022-03-30T21:00:00;2022-03-31T19:30:00 2022-03-31T21:00:00;2022-04-01T19:30:00 2022-04-01T21:00:00;2022-04-02T17:00:00 2022-04-02T18:30:00;2022-04-03T17:00:00 2022-04-03T18:30:00;2022-04-05T19:30:00 2022-04-05T21:00:00;2022-04-06T19:30:00 2022-04-06T21:00:00;2022-04-07T19:30:00 2022-04-07T21:00:00;2022-04-08T19:30:00 2022-04-08T21:00:00;2022-04-09T17:00:00 2022-04-09T18:30:00