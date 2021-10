Le conte des contes Caen, 13 janvier 2022, Caen.

Le conte des contes 2022-01-13 20:00:00 – 2022-01-13 21:30:00 Théâtre de Caen 135 Boulevard Maréchal Leclerc

Caen Calvados Caen

Et si les contes guérissaient ? Voici la médecine inédite et merveilleuse imaginée par le Docteur Basilio pour sauver les petits Prince et Secondine, menacés de mélancolie.

Chantés par sept comédiens-musiciens, contes et légendes se succèdent alors dans une mise en scène burlesque et pleine de fantaisie, comme les aime Omar Porras.

Après la zarzuela baroque Coronis – immense succès de la saison 2019/2020 du théâtre de Caen –, le metteur en scène a cette fois-ci puisé son inspiration dans Le Conte des contes. Un recueil paru au XVIIe siècle où l’Italien Giambattista Basile a rassemblé des histoires héritées de plusieurs siècles de tradition orale paysanne. Une véritable mine d’or pour les frères Grimm, Charles Perrault, Walt Disney, un ouvrage à la source des contes les plus connus aujourd’hui : La Belle au bois dormant, Cendrillon, Blanche-Neige…

Et en utilisant comme à son habitude les ressorts de la machinerie du théâtre, Omar Porras ajoute du merveilleux au merveilleux. Il ne pouvait rêver mieux pour fêter les 30 ans de sa compagnie, Le Teatro Malandro ! Une grande fresque facétieuse à partager en famille, dès 12 ans.

