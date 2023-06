Initiation à l’escalade artistique pour enfants et adolescents, avec la découverte de cette pratique lors de showcases ouverts au public. Le Consulat Voltaire Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Initiation à l’escalade artistique pour enfants et adolescents, avec la découverte de cette pratique lors de showcases ouverts au public. Le Consulat Voltaire Paris, 22 juin 2023, Paris. Initiation à l’escalade artistique pour enfants et adolescents, avec la découverte de cette pratique lors de showcases ouverts au public. 22 – 24 juin Le Consulat Voltaire Sans dessus dessous.

C’est un cycle d’atelier et de performance pour les amateurs qui ont le cœur bien accroché. C’est une découverte la danse escalade/ danse verticale.

Grâce au matériel de grimpeur nous proposons une initiation pour apprendre à bouger en baudrier sur mur ou dans l’air.

Il sera aussi présenté des extraits de performance afin de découvrir la pratique professionnelle de danse verticale et d'éprouver le corps et la gravité. Le Consulat Voltaire 14 avenue Parmentier 75011 Paris Paris 75011 Quartier de la Roquette Île-de-France

2023-06-22T15:00:00+02:00 – 2023-06-22T19:00:00+02:00

