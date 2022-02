Le Conservatoire populaire célèbre la danse et la musique au BFM Bâtiment des Forces Motrices Genève Catégorie d’évènement: Genève

Genève, le 24 février 2022 – Le Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre de Genève organise son grand spectacle de danse biennal du 4 au 6 mars prochains au Bâtiment des forces motrices (BFM), à Genève. L’événement marque le coup d’envoi de la célébration des 90 ans du Conservatoire populaire qui s’étendra sur toute l’année. Jazz, contemporain, classique, danse espagnole ou encore hip hop, tous (ou presque) les styles de danse seront représentés lors de ce spectacle unique en son genre à Genève. L’ensemble des élèves du département de danse, des plus petites classes aux filières préprofessionnelles, se produira sur scène, accompagné de l’orchestre des élèves et l’orchestre des professeur·es du Conservatoire populaire. Le Conservatoire populaire propose trois représentations ouvertes au public: Vendredi 4 mars à 20h Samedi 5 mars à 20h Dimanche 6 mars à 16h. Les billets sont en vente à la billetterie du service culturel Migros et stand info Balexert (tarif de 15 à 40 CHF).

