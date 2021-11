Le conservatoire invite Abdel Rahman El Bacha Pau, 10 décembre 2021, Pau.

Le conservatoire invite Abdel Rahman El Bacha rue saint louis Théâtre saint louis Pau

2021-12-10 – 2021-12-10 rue saint louis Théâtre saint louis

Pau Pyrénées-Atlantiques Pau

15 EUR Abdel Rahman El Bacha est issu d’une famille de musiciens. Il commence l’étude du piano en 1967 avec Zvart Sarkissian, un élève de Marguerite Long et donne son premier concert à l’âge de dix ans. Arrivé à Paris, il entre au Conservatoire National Supérieur de Musique où il parfait son apprentissage avec Pierre Sancan, Henri Chalan et Jean-Claude Reynaud. Dès 1977, il obtient les premiers prix de piano, musique de chambre, harmonie et contrepoint. En 1978, à l’âge de 19 ans, il obtient le 1er grand prix à l’unanimité et le prix du public au concours musical Reine Elisabeth de Belgique. Invité à se produire en Europe, au Japon, au Moyen-Orient et aux Etats-Unis, Abdel Rahman El Bacha développe un répertoire riche d’une soixantaine de concertos et principalement axé sur des oeuvres de Bach, Mozart, Schubert, Chopin, Schumann, Rachmaninov, Ravel et Prokofiev….

+33 5 59 27 27 08

