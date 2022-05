Le Conservatoire fête la musique Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Le Conservatoire fête la musique Pau, 21 juin 2022, Pau. Le Conservatoire fête la musique Pau

2022-06-21 – 2022-06-21

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR Pour cette 40ème édition, le conservatoire investit la ville avec différentes formations éclectiques et originales. Pour cette 40ème édition, le conservatoire investit la ville avec différentes formations éclectiques et originales. +33 5 59 98 40 47 Pour cette 40ème édition, le conservatoire investit la ville avec différentes formations éclectiques et originales. conservatoire

Pau

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse Ville Pau lieuville Pau Departement Pyrénées-Atlantiques

Pau Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/

Le Conservatoire fête la musique Pau 2022-06-21 was last modified: by Le Conservatoire fête la musique Pau Pau 21 juin 2022 Pau Pyrénées-Atlantiques

Pau Pyrénées-Atlantiques