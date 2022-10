Des Abysses à la lumière Le Conservatoire de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Des Abysses à la lumière Le Conservatoire de Roubaix, 26 novembre 2022, Roubaix. Des Abysses à la lumière Samedi 26 novembre, 18h00 Le Conservatoire de Roubaix

Plein tarif 7euros / Tarif réduit 5 euros

Concert de Sainte Cécile. Oeuvres pour trombones et orchestres à vent handicap moteur mi Le Conservatoire de Roubaix 80 rue de Lille, Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

http://www.ville-roubaix.tv/le-conservatoire-inaugure.html;https://www.facebook.com/conservatoire.roubaix/;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=744d73f0-b835-4eed-afee-9ed06bba20fd Ce concert de Sainte Cécile sera l’occasion de découvrir des oeuvres originales pour trombones et orchestres à vent avec Yves Bauer et le quatuor TrombissimO sous la direction de Jean-Noël Oldman et Christophe Warembourg. Des oeuvres que vous pourrez retrouver sur le disque qu’ils viennent d’enregistrer. Vous entendrez également Utopia, une commande de Lille 3000 ! Avec la participation des orchestres Adagio, Moderato et Allegro ainsi que de l’Orchestre d’Harmonie de Roubaix Les compositeurs : Jérémie Dufort, Eric Ewazen, Frédéric Unterfinger, Laurent Weisbeck

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T18:00:00+01:00

2022-11-26T19:30:00+01:00 Conservatoire

