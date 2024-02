Le Consentement Kino Ciné Villeneuve-d’Ascq, mardi 5 mars 2024.

Le Consentement Séance ciné-débat le 05 Mars du film Le Consentement de Vanessa Filho Mardi 5 mars, 18h30 Kino Ciné Tarif plein : 6€ / Tarif réduit : 5€ / Tarif – de 14 ans : 4€

Littérature & cinéma

1h 58min | Biopic, Drame

De Vanessa Filho | Par Vanessa Filho

Avec Jean-Paul Rouve, Kim Higelin, Laetitia Casta

Synopsis

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement

Paris, 1985. Vanessa a treize ans lorsqu’elle rencontre Gabriel Matzneff, écrivain quinquagénaire de renom. La jeune adolescente devient l’amante et la muse de cet homme célébré par le monde culturel et politique. Se perdant dans la relation, elle subit de plus en plus violemment l’emprise destructrice que ce prédateur exerce sur elle.

Si le Kino-Ciné a comme principale particularité d’être implanté dans une université sur le campus du Pont-de-Bois depuis 1975, il s’engage à donner à voir une diversité cinématographique qu’on ne trouve nulle part ailleurs en région HDF et propose une sélection parmi les meilleures actualités cinématographiques, parfois inédites sur la métropole sans oublier les grands classiques ou les films cultes : propositions formelles fortes, cinéma documentaire, films de genre, et parfois tout cela à la fois, constituent l’essentiel de sa programmation, sans oublier les incontournables titres phares de l’Art et Essai.

Nous vous proposons dans ce cadre une initiative forte d’actualité sociétale avec l’aide de Stéphane Chaudier, professeur de littérature, et de ses étudiant-es que nous remercions et qui animeront une séance exceptionnelle autour du « Le Consentement », c’est là bien sûr un événement mais c’est aussi… tout un symbole pour notre cinéma étudiant.es passionné.

Événement ? Oui.

La relation d’emprise subie par V., dans le récit de Vanessa Springora, n’a été possible qu’avec la complicité de toute une société.

La triple prédation – celle de l’homme sur la jeune fille, de l’adulte sur l’enfant, de l’écrivain pervers sur la lectrice fascinée – est démontée avec une précision sèche qui ne laisse aucune place au doute.

Tout, dans la stratégie de G., relève de l’abus de pouvoir. Tout, dans la société de son temps, à une exception près, relève de la complaisance, de la mystification.

C’est là qu’est la charge du livre comme du film : apprendre à ne pas consentir au pire.

Symbole ensuite. Quelques murs séparent le lieu où l’on voit le film et celui où on décortique le texte.

Lire une page / voir des images-mouvement : à l’université, on a la possibilité de faire les deux, d’accommoder doublement son regard afin de mieux cerner les failles de notre histoire contemporaine.

Celle qui se vit, se voit, s’écrit, se filme, sous nos yeux.

Nous serons tou-te-s au Kino-Ciné le mardi 5 mars à 18h30 : car faire acte de culture, c’est aussi faire acte de résistance.

