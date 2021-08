Lille En ligne Lille, Nord Le conseil syndical, un acteur indispensable en copropriété En ligne Lille Catégories d’évènement: Lille

Le conseil syndical, un acteur indispensable en copropriété ———————————————————– L’assemblée générale est un moment important en copropriété. Mais, parfois, les conflits, les mésententes peuvent être sources de blocage dans la prise de décision. Comment éviter les tensions en assemblée ? Quel est le rôle du syndic ? Et celui du conseil syndical ? Ecoutez la juriste de l’ARC assistée d’un syndic professionnel et posez leurs vos questions. **→ Mardi 16 novembre 2021 de 17h30 à 19h** Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne, via le formulaire ci-dessous, vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence. [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVZnfxY4IOkJm4lbMqFiAzRrLH4dceaTAjnJ3g88zMvsUktw/viewform?usp=sf_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVZnfxY4IOkJm4lbMqFiAzRrLH4dceaTAjnJ3g88zMvsUktw/viewform?usp=sf_link)

Webinaire gratuit, inscription préalable obligatoire

