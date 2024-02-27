LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS FAIT SON FESTIVAL ! Gignac
LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS FAIT SON FESTIVAL ! Gignac, mardi 27 février 2024.
LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS FAIT SON FESTIVAL ! Gignac Hérault
Projection imaginée et animée par le CME dans le cadre du Festival du Film d’éducation . Public familial sur inscription. Avec le réseau des bibliothèques en Vallée de l’Hérault.
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2 Avenue du Mas Salat
Gignac 34150 Hérault Occitanie
Date (année – mois – jour) et horaire :
Début : 2024-02-27
fin : 2024-02-27
L’événement LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS FAIT SON FESTIVAL ! Gignac a été mis à jour le 2024-02-01 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT