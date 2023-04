Le conseil constitutionnel, une institution au cœur de l’actualité: rencontre avec Lauréline Fontaine Bibliothèque Václav Havel Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Le jeudi 13 avril 2023

de 18h00 à 20h00

.Public adolescents adultes. gratuit Entrée libre dans la limite des places disponibles Professeure de droit public à l’université Sorbonne-Nouvelle et autrice du très récent ouvrage « La Constitution maltraitée. Anatomie du Conseil constitutionnel » (éditions Amsterdam, 2023). Le débat actuel autour du projet de loi sur la réforme des retraites a mis en valeur les différentes institutions prenant part au processus législatif. Le rôle du Conseil constitutionnel est aujourd’hui interrogé, c’est pourquoi nous avons souhaité inviter une spécialiste de cette instance au fonctionnement méconnu afin d’éclairer la réflexion commune au plus près de l’actualité. Nous avons donc le plaisir de vous inviter à une rencontre avec Lauréline Fontaine, professeure de droit public à l’université Sorbonne-Nouvelle et autrice du très récent ouvrage La Constitution maltraitée. Anatomie du Conseil constitutionnel (éditions Amsterdam). Cette rencontre aura lieu le jeudi 13 avril de 18h à 20h à la bibliothèque, en partenariat avec la librairie du Rideau rouge. Entrée libre sans inscription, dans la limite des places disponibles Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-vaclav-havel-8693 01 40 38 65 40 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel

