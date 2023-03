Moules frites avec concert Le Conquet Le Conquet Catégories d’Évènement: Finistère

Moules frites avec concert, 10 août 2023, Le Conquet Le Conquet. Moules frites avec concert Centre ville – Place de Llandeilo Le Conquet Finistère

2023-08-10 – 2023-08-10 Le Conquet

Finistère Le Conquet . Le basket ball conquétois organise à partir de 19h, une soirée moules frites avec animation musicale avec le groupe Tamm Tan. pascal.lisi@laposte.net +33 6 61 41 08 92 Le Conquet

