Cylsée concert en duo le Connétable, dans la cave, Paris (75), 13 novembre 2023, .

Cylsée concert en duo Lundi 13 novembre, 19h00 le Connétable, dans la cave, Paris (75) Libre et conscient

Cylsée est une chanteuse voyageuse à la voix envoûtante. Fascinée par la richesse de la poésie occitane, elle a monté un répertoire de compositions autour des poètes occitans contemporains, et chante ses propres textes – en français et dans plusieurs langues – dans une couleur musicale inspirée des traditions orales du sud de l’Europe. Accompagnée par Goran Juresic au bouzouki et aux percussions, elle déploie un univers original et onirique d’une grande subtilité mélodique qui vous emmènera au-delà des frontières et du temps.

Petit aperçu

source : événement Cylsée concert en duo publié sur AgendaTrad

le Connétable, dans la cave, Paris (75) 55, Rue des Archives

le Connétable, dans la cave, 75003 Paris, France [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Author-composer-performer, Cylsu00e9e takes you through her universe, from Occitania to poetic lands where the real and the imagination mingle, halfway between traditional music and todayu2019s music. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Cylsu00e9e », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/3-6YikcJNexWr6p0BgSzXtFSORL_0-wTtRsQbTFyKwtAIWjumGxjmdum7ClYLwKScCHTF0mF=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UC7qYs_MatsSRsPl62OpX7HA », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/@cylsee »}, {« data »: {« author »: « Cylsu00e9e », « cache_age »: 86400, « description »: « Sortie numu00e9rique de l’album Cylsu00e9e / Los savis chez Inouu00efe Distribution au label Iskis (compagnie Les Arts Boutants). Photos u00a9Virgile Pons et Franu00e7ois-Marie Pons u00e0 la Citu00e9 de la musique de Marseille. Montage vidu00e9o : Franu00e7ois-Marie Pons. Musiciens : Cylsu00e9e, Miquu00e8u Montanaro, Rachid Belgacem, Goran Juresic. https://bfan.link/los-savis », « type »: « video », « title »: « Los savis / presentation teaser », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/AUSfHG7r3r0/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=AUSfHG7r3r0 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC7qYs_MatsSRsPl62OpX7HA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=AUSfHG7r3r0 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/45902 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-13T19:00:00+01:00 – 2023-11-13T23:00:00+01:00

2023-11-13T19:00:00+01:00 – 2023-11-13T23:00:00+01:00

stage basque